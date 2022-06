Nadal, conferenza stampa dopo il Roland Garros? Dal ritiro all’operazione: i possibili scenari

5 Giugno 2022 12:53

Rafael Nadal potrebbe tenere un’importante conferenza stampa dopo il Roland Garros: dalla Francia arrivano importanti rumor sul suo possibile ritiro, ma l’agente smentisce

Rafael Nadal pronto all’addio dopo il Roland Garros? Il tennista spagnolo insegue il 14° titolo nella finale odierna contro Capser Ruud, nella quale è favorito, ma dopo il match potrebbe arrivare un importante annuncio. Diversi media francesi hanno rilanciato la notizia di una conferenza stampa aggiuntiva convocata dal maiorchino per la giornata di domani, nella quale sarebbe stato invitato anche Roger Federer. Una notizia che ha messo in allarme i fan, spaventati da quella che potrebbe essere la notizia comunicata dal campione di Manacor che, a 36 anni, potrebbe anche dire addio al tennis.

A spaventare sono le condizioni fisiche di Nadal. “Preferirei perdere la finale ma avere un piede nuovo“, aveva dichiarato lo spagnolo facendo riferimento alla sindrome di Muller-Weiss che lo affligge, una displasia dello scafoide tarsale, deformità di una delle ossa situate nella parte centrale del piede, essenziale per la sua mobilità. Nadal sta giocando con delle infiltrazioni all’arto e per ora non ha alcun torneo in calendario dopo Parigi. L’annuncio potrebbe riguardare un lungo stop per cercare di curare il problema. Su Twitter l’agente del tennista, Benit-Perez Barbadillo, ha smentito ogni notizia riguardante una conferenza stampa dichiarando: “buongiorno, bonjour. Le notizie apparse su alcuni media riguardo una conferenza stampa aggiuntiva di Nadal sono completamente false“. I dubbi dei fan però rimangono.