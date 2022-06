Elezioni comunali Palermo, Musumeci: “la vittoria di Lagalla è anche un po’ mia”

13 Giugno 2022 20:11

Nello Musumeci si prende un po’ di merito nel successo di Roberto Lagalla a Palermo: non solo una vittoria del centro-destra, ma anche una vittoria del governo Regionale

“Oggi non solo vince il centrodestra unito ma vince il governo Musumeci. Parliamo di un assessore sin dal primo momento ho chiamato a far parte della mia squadra e si è distinto per impegno, serietà, fatturato amministrativo. E’ un po’ anche la vittoria del governo regionale. Da domani ci mettiamo attorno a un tavolo e in breve tempo bisognerà decidere quale sarà il perimetro della coalizione di centrodestra. Noi ci auguriamo che tutte le coalizioni politiche che hanno partecipato alla elezione del professore Lagalla possano riproporsi per le regionali. La volata finale deve essere compiuta con chi davvero crede nel centrodestra e non lavora per il centrosinistra.

La lealtà nel governo e in politica premia sempre. Le furbizie hanno il fiato corto“. È quanto dichiarato dal presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, dopo la conferenza stampa di Roberto Lagalla, candidato sindaco di Palermo ampiamente avanti nei dati degli scrutini e pronto a diventare il nuovo cittadino della città siciliana.