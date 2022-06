“Musicisti per la pace”, mercoledì sera concerto a Milazzo

20 Giugno 2022 22:36

Milazzo: mercoledì musicisti milazzesi si esibiranno in piazza Caio Duilio in un concerto per la pace

Mercoledì 22 giugno alle 18,30 musicisti milazzesi si esibiranno in piazza Caio Duilio in un concerto per la pace. A promuovere l’iniziativa, patrocinata anche dal Comune, Ciccio Puglisi con la sua scuola di musica “New Wawe” e tanti sponsor che sosterranno la beneficenza, protagonista insieme alla musica, della serata. In piazza infatti sarà presente un punto per la raccolta di generi alimentari che verranno, a fine serata, devoluti alla Caritas affinché possa distribuire il cibo a chi ha veramente bisogno. Tra gli artisti presenti Davide Patti, El Farol (Tribute Santana), PG Band, Le Misure Cautelari, Stile Italiano, Simone Puglisi.