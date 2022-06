Torna a splendere il centro storico di Motta San Giovanni, Verduci: “così utilizzeremo i fondi del CIS”

22 Giugno 2022 11:06

La soddisfazione del sindaco Giovanni Verduci per l’approvazione e la sottoscrizione del Contratto istituzionale di sviluppo “Calabria Svelare Bellezza”

“Il Borgo dei Minatori, recupero e valorizzazione dei luoghi della Memoria”. E’ questa la proposta progettuale del Comune di Motta San Giovanni valutata dagli uffici dell’Agenzia per la Coesione territoriale, insieme a quelli della Regione Calabria, con priorità alta e quindi meritevole di un immediato finanziamento mediante il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS). Entusiasta il sindaco Giovanni Verduci che ha partecipato in remoto all’evento organizzato a Tropea dal sottosegretario di Stato on. Dalila Nesci per l’approvazione e la sottoscrizione del progetto “Calabria Svelare Bellezza”.

“Grande soddisfazione per aver ottenuto il finanziamento al favore del Borgo dei Minatori – afferma in un video il sindaco Verduci – . Il tema sta molto a cuore a tutta la cittadinanza perché riguarda il cuore di tutti noi. Utilizzeremo i fondi per riqualificare quindi il centro storico e tutto il percorso e rivisiteremo la pavimentazione con proprio l’indicazione dei nostri caduti sul lavoro. Ringrazio il ministro Carfagna, il sottosegretario Nesci, il presidente Occhiuto e l’onorevole Cannizzaro, con il quale abbiamo avuto diversi incontri per raggiungere questo obiettivo e mi auguro tanti altri”.