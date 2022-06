Motta San Giovanni, Verduci rieletto Sindaco: “lavoreremo per riappacificare la comunità di Lazzaro, Serro e Motta”. 4 donne in consiglio, tutti i NOMI

12 Giugno 2022 20:36

Motta San Giovanni, Verduci rieletto sindaco grazie al superamento del quorum: era l’unico candidato. Quattro donne in consiglio comunale: tutti i NOMI

Giovanni Verduci resta sindaco di Motta San Giovanni: alle ore 19:00 è già stato superato abbondantemente il quorum del 40% necessario per convalidare l’elezione del sindaco laddove dovesse esserci un solo candidato, come appunto a Motta San Giovanni in quest’occasione (per la prima volta nella storia della cittadina reggina). Nel centro limitrofo a Reggio Calabria in cui vivono poco più di 6 mila persone, nessuno ha voluto sfidare l’uscente, che si riafferma con la sua lista “La città che cresce”. Alle ore 19:00 l’affluenza alle urne sfiorava il 43,9%, lasciando immaginare che alla chiusura dei seggi (ore 23) possa superare il 50%. Lo spoglio, quindi, a Motta servirà soltanto per conoscere il numero di preferenze ottenuto da ciascun candidato Consigliere comunale.

Verduci, 63 anni, è diventato sindaco di Motta San Giovanni per la prima volta nel 1997: rieletto nel 2002, ha governato per dieci anni. Poi, dopo un decennio in cui la città è stata amministrata da Paolo Laganà, nel 2017 ha vinto di nuovo Verduci che adesso si riconferma per il secondo mandato consecutivo. Raggiunto presso la sede comunale dai microfoni di StrettoWeb, Verduci ha espresso la propria emozione per il risultato raggiunto: “adesso completeremo tutto ciò che dobbiamo completare, instaureremo un rapporto con tutta la cittadinanza, anche con coloro che non sono andati a votare, perchè vuol dire riappacificare il territorio e la nostra comunità, e portare avanti il nostro tessuto sociale che comprende oltre Motta San Giovanni anche Lazzaro e Serro Valanidi“. Il primo punto per l’estate è l’impegno per prevenire l’emergenza incendi “che lo scorso anno ci ha già colpito in modo enorme e non vorremmo che questi episodi si ripetano anche quest’anno perché rischiano di far morire il nostro territorio“.

Di seguito la lista dei consiglieri comunali eletti a Motta San Giovanni: