Motta San Giovanni, Verduci proclamato sindaco: “abbiamo il dovere di trasmettere serenità” | VIDEO

15 Giugno 2022 18:18

Motta San Giovanni, Verduci rieletto sindaco grazie al superamento del quorum: era l’unico candidato

Giovanni Verduci resta sindaco di Motta San Giovanni dopo aver superato lo spauracchio del quorum del 40% necessario per convalidare l’elezione del sindaco laddove dovesse esserci un solo candidato, come appunto nella cittadina nell’Area Metropolitana di Reggio Calabria. Verduci, 63 anni, è diventato sindaco di Motta San Giovanni per la prima volta nel 1997: rieletto nel 2002, ha governato per dieci anni. Poi, dopo un decennio in cui la città è stata amministrata da Paolo Laganà, nel 2017 ha vinto di nuovo Verduci che adesso si riconferma per il secondo mandato consecutivo.

Oggi la proclamazione, in attesa del primo consiglio comunale. “Abbiamo il dovere di trasmettere serenità e fiducia“, afferma il primo cittadino. In basso il VIDEO.