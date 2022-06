MotoGp, incredibile in Catalogna: Espargarò festeggia sul traguardo, ma non è l’ultimo giro | VIDEO

Un errore clamoroso che finisce di diritto nella storia dei ‘fail’ della MotoGp con un posto d’onore. Aleix Espargarò è diventato lo sfortunato protagonista di un episodio che, suo malgrado, è divenuto già virale. Il pilota spagnolo dell’Aprilia stava disputando un ottimo Gp della Catalogna, pronto a chiudere al secondo posto alle spalle di un imprendibile Fabio Quartaro, leader del Mondiale. Scocca l’ultimo giro e succede l’irreparabile. Espargarò inizia a dimenarsi sulla moto, tira un pugnetto sul motore, sembra quasi un problema tecnico. Niente di tutto ciò: lo spagnolo stava esultando per il secondo posto conquistato, ma con un giro ancora da completare!

Avvisato dell’errore, Espargarò ha provato a limitare i danni perdendo secondo posto e podio e chiudendo al quinto posto fra la disperazione personale e quella di tutto il team che assisteva, incredulo, dal box.

Aleix Espargaro, that’s gonna haunt him for the rest of the season #CatalanGP pic.twitter.com/k9yi4sMKZ0

— DFT (@DFTPNK02) June 5, 2022