MotoGp, dalle limitazioni Covid al ritiro di Valentino Rossi: l’Italia rischia di perdere Mugello o Misano

15 Giugno 2022 12:35

Poca affluenza di pubblico in una delle due tappe italiane: la Dorna potrebbe eliminare dal calendario della MotoGp il gran premio del Mugello o quello di Misano

La Dorna festeggia i 30 anni nella gestione del Motomondiale, ma per l’Italia non arrivano buone notizie. Il capo dell’organizzazione che si occupa della MotoGp, Carmelo Ezpeleta, non ha visto di buon occhio il calo di spettatori del Mugello. Negli ultimi anni, le limitazioni legate al Covid, con relativa psicosi che ancora resta in molti tifosi che preferiscono evitare gli assembramenti anche se all’aperto, e il ritiro di Valentino Rossi dalle scene, hanno portato a un calo delle presenze sulle tribune italiane. Un dato che, in concomitanza con le tante richieste che arrivano da altri Paesi, potrebbe portare la Dorna a eliminare una tra le tappe del Mugello e di Misano.

Intervistato dal sito spagnolo Motociclismo.es, Ezpeleta ha dichiarato senza mezzi termini: “il Mugello è andato male rispetto ad altri GP per varie ragioni. Per esempio il calendario della Formula 1 ha fatto coincidere Monaco col GP d’Italia e tutto ciò che riguarda la Ferrari è importante. Questo il primo errore. E poi penso ci sia stato uno scarso lavoro di promozione di cui abbiamo già parlato. In questo momento stiamo ricevendo un numero esorbitante di richieste per ospitare gran premi in futuro. Stiamo discutendo se mantenere il numero attuale di Gran Premi in Italia: se non avranno successo, non ce ne saranno ancora due nei prossimi anni. Finora si era scelto così perché gli eventi erano andati bene, ma ovviamente serve anche il pubblico. Non ci sarà la rotazione di uno dei gran premi spagnoli dove i tifosi non mancano mai per farne uno in Italia se poi non si riempiono le tribune. Se potessi fare 26 Gran Premi, avrei i paesi in cui svolgerli“.

Ezpeleta precisa che non si tratta solo della questione legata al ritiro di Valentino Rossi: “tireremo le somme a Misano, perché al Mugello c’è stata poca promozione. Ma durante la cerimonia di ritiro del numero 46, c’erano spettatori. Onestamente penso che le persone abbiano voltato pagina. E ricordiamoci che Valentino non era popolare solo in Italia. C’è tanta gente che si veste con il suo abbigliamento in tutto il mondo“.