Reggio Calabria, calcio dilettantistico sotto shock: morto mister Rocco Brando

20 Giugno 2022 18:29

Improvviso lutto nel mondo del calcio: si è spento all’età di 51 anni il tecnico Rocco Brando, un uomo che ha lasciato il segno all’APD Brancaleone calcio

Grave lutto per il calcio in Calabria, si è spento in queste ore il mister Rocco Brando (51 anni). Un uomo amante dello sport che ha dato moltissimo al calcio dilettantistico locale e in particolare all’APD Brancaleone calcio. E’ proprio dai canali della società che si apprende la notizia: “la società APD Brancaleone 1969 è partecipe al dolore per la prematura scomparsa del calciatore e mister Rocco Brando. Ciao Rocco, il tuo Brancaleone rimarrà per sempre nella storia del calcio calabrese e tu bandiera e amico sarai sempre presente! Che la terra ti sia lieve”.

Sono tanti messaggi di cordoglio sui social per una scomparsa prematura che ha lasciato senza parole la comunità di Brancaleone e tutto il mondo calcistico calabrese.