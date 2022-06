Mondo dello sport in lutto, è morto Gianni Clerici: il grande “Scriba” del tennis

6 Giugno 2022 16:58

Il mondo dello sport piange la morte di Gianni Clerici, straordinario giornalista al quale si lega la cronaca del tennis in Italia

All’indomani dell’ennesimo trionfo di Rafael Nadal al Roland Garros, il mondo del tennis è costretto a fermarsi per piangere la morte di un suo grande protagonista. Gianni Clerici si è spento a 91 anni a Bellagio, ne avrebbe compiuti 92 a luglio. L’annuncio è stato dato da “Repubblica”, giornale del quale è stato una storica firma per diversi anni. Ex tennista con una carriera non proprio da ricordare, è stato invece un “pluricampione Slam” del giornalismo sportivo. Straordinaria la sua conoscenza della racchetta e la sua capacità di analisi e racconto dei match per la quale si guadagnò il soprannome di “Scriba”.

Per la qualità delle sue opere è stato inserito nel 2006 nella International Tennis Hall of Fame, è stato il secondo italiano a ricevere tale onorificenza dopo Nicola Pietrangeli (1986). Dal 1951 al 1954 ha collaborato con La Gazzetta dello Sport, e nel 1954 con Sport Giallo e Il Mondo. Nel 1956 inviato e poi editorialista de Il Giorno, col quale ebbe un rapporto di collaborazione fino al 1988. Dal 1988 ha collaborato con L’Espresso e la Repubblica. Ha dedicato al tennis varie pubblicazioni: nel 1965 “Il vero tennis”, nel 1972 “Il tennis facile”, nel 1978 “Il grande tennis”. Del 1974 la prima edizione della sua opera più famosa, “500 anni di Tennis”, tradotta in Francia, Gran Bretagna, Germania, Giappone e Spagna, e più volte ristampata e aggiornata. Nel 1984 ha pubblicato in Francia la biografia di Suzanne Lenglen, sei volte vincitrice di Wimbledon, uscita in Italia soltanto nel 2002. Ha scritto più di 6.000 articoli sportivi ed è stato uno dei commentatori tecnici italiani più importanti, al fianco di Rino Tommasi. Nel 2002 lo stile delle loro telecronache è stato messo in risalto anche dal settimanale americano “TIME” in un articolo dal titolo “Tennis, Italian Style”.