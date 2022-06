Barcellona Pozzo di Gotto: è morto l’architetto Pippo Perdichizzi

6 Giugno 2022 15:36

Stimato professionista, aveva lavorato per il ridisegno urbanistico delle città di Barcellona Pozzo di Gotto

Si è spento nella giornata di ieri l’architetto Pippo Perdichizzi di Barcellona Pozzo di Gotto. Il professionista era molto stimato: da giovane si era laureato alla facoltà di architettura di Milano con la prof.ssa Valeria Erba, in seguito aveva sempre lavorato in città. Aperto il proprio studio a Barcellona, si è subito occupato di edilizia residenziale, commerciale e di urbanistica, redigendo piani regolatori e di settore. A darne notizia è l’Ordine degli Architetti della provincia di Messina.

“Assunto presso il comune di Barcellona – si legge nella nota – , è stato per diversi anni il responsabile del servizio urbanistica. Con lui scompare un professionista che ha visto nell’urbanistica e nella pianificazione urbana gli strumenti per il ridisegno delle città. Il Consiglio dell’Ordine e della Fondazione sono vicini ai familiari nel dolore per la perdita del caro collega”.