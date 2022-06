Il calcio piange Akeem Omolade, ex giocatore della Vibonese trovato morto dentro un’auto a Palermo

14 Giugno 2022 22:04

E’ morto il calciatore 39enne nigeriano Akeem Omolade Oluwuashegun, ex giocatore – tra le altre – della Vibonese

Akeem Omolade Oluwuashegun non c’è più. Il 39enne calciatore è morto, trovato dentro un’auto a Palermo. Simbolo della lotta al razzismo nel mondo dello sport, aveva militato in Serie A (breve apparizione), ma anche in Calabria, alla Vibonese, nella stagione 2009-2010 (26 presenze e 6 gol). Come scritto da Palermo Today, Omolade – che aveva 39 anni – è stato trovato senza vita in una Peugeot in via Martoglio, a Ballarò. Un amico era passato a prenderlo con la sua auto, la Peugeot appunto, per accompagnarlo, ma appena è salito sulla macchina il calciatore si è sentito male e i soccorsi hanno accertato che non c’era nulla da fare. Ora saranno da ricostruire le cause della morte.

Come detto, Omolade ha militato anche nella Vibonese, più di 10 anni fa. E il club calabrese ha espresso il suo cordoglio: “Dolore e sgomento – si legge nella nota social – per la scomparsa dell’ex calciatore rossoblù Akeem Omolade, morto a Palermo per cause ancora in corso di accertamento. Aveva indossato la maglia della Vibonese tra il 2009 ed il 2010 facendosi apprezzare per le sue qualità professionali e umane. Il presidente Pippo Caffo, i dirigenti, i collaboratori e la società tutta di stringe al dolore che ha colpito la famiglia Omolade ed esprime le più sincere condoglianze”.