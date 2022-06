Protezione Civile Sicilia in lutto: morta la 32enne Sonia Oneri

22 Giugno 2022 11:19

Della giovane volontaria si ricorda il grande impegno per i meno fortunati, con particolare cura per i senza fissa dimora

Ancora un lutto nel mondo del volontariato di Protezione Civile in Sicilia: l’OdV Triscele di Palermo ha reso partecipi tutti della scomparsa della giovane Sonia Oneri. La donna aveva appena 32 anni, di lei si ricorda il grande impegno per i meno fortunati, con particolare cura per i senza fissa dimora. L’impegno in seno al volontariato per Sonia Oneri era una vocazione di famiglia: il papà, Salvatore Oneri, è infatti l’attuale presidente dell’OdV Triscele.

“Ai volontari dell’Organizzazione di Volontariato Triscele, e al suo presidente con particolare vicinanza, giungano le condoglianze del Dirigente Generale, Salvo Cocina, anche a nome delle donne e degli uomini della protezione civile regionale”, si legge nella nota di Regione Siciliana – Dipartimento Regionale della Protezione Civile. I funerali di Sonia Oneri avranno luogo domani, giovedì, ore 10, presso la Chiesa San Curato D’ars, Via della capinera 13, Palermo.