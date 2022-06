Monza: Yanis Varoufakis e Vinicio Capossela sul palco della Milanesiana

16 Giugno 2022 13:36

Milano, 16 giu.(Adnkronos) – Yanis Varoufakis e Vinicio Capossela saranno sul palco della Milanesiana il prossimo 20 giugno, al teatro San Rocco di Seregno. In occasione dell’uscita del libro di Capossela, ‘Tefteri. Il libro dei conti in sospeso’ di cui Varoufakis scrive la prefazione, l’economista e politico greco e il cantautore daranno vita a un dialogo sull’attualità, moderato da Candida Morvillo. Ad aprire la serata saranno il sindaco di Seregno Alberto Rossi e l’assessora alla Pubblica istruzione, Cultura e Biblioteca, Federica Perelli. L’introduzione sarà di Elisabetta Sgarbi.

Al dialogo tra Yanis Varoufakis e Vinicio Capossela, seguirà l’intervento musicale di Vinicio Capossela (voce e pianoforte) in duo con Dimitris Mystakidis, virtuoso della chitarra folk che viene da Salonicco, e la proiezione di ‘Indebito’ un film del 2013 di Andrea Segre, con soggetto di Vinicio Capossela e Andrea Segre.

Girato in Grecia nel 2012 e presentato al Festival di Locarno 2013, il film racconta della antica tradizione dei rebetes, i musicisti che propongono il rebetiko, una forma di blues ellenico che affonda le sue radici in un passato di crisi diversa (e al contempo simile) a quella che colpisce oggi la popolazione. è una musica che si oppone, con i versi delle sue canzoni, al potere ed è, oggi come allora, portatrice di una corrente di ribellione al conformismo passivo. Vinicio Capossela va alla ricerca di questi musicisti e fonde la propria musica con la loro.