Montebello Jonico: alla marchesa Cinzia Piromallo la consegna simbolica della chiavi della città

Domani alle ore 10:00 a Piazza Chiesa, Montebello Jonico avrà il piacere di dare il benvenuto a Bob Sorrentino, alla moglie Marian Rosas e ai suoi figli Nicole e Matthew. A questa straordinaria famiglia, che ha avuto la sensibilità di cercare le proprie radici, un caloroso benvenuto nella terra dei loro avi. Le case, le viuzze, i castelli, le tenute, i vecchi mulini e molto altro parla della storia passata, parla dei loro antenati e quindi anche di loro. Domani, dopo il saluto del sindaco Maria Foti presso il palazzo comunale, Bob sarà accolto nel castello Piromallo, Capece Piscicelli, oggi della gentilissima famiglia di Natale Cuzzucoli, sempre disponibili e ospitali, che per l’occasione apriranno la porte del palazzo alla famiglia Sorrentino e alla marchesa Cinzia Piromallo, discendente dei conti di Montebello. La marchesa che molto ama questa terra è motore di questa iniziativa che vedrà, domani, alle ore 10, una articolata cerimonia in piazza Chiesa con la consegna simbolica della chiavi della città. Dopo la visita alla Chiesa Protopapale dell’Isòdia, i discendenti della nobile famiglia si dirigeranno verso Fossato, nell’altro castello, oggi della famiglia Gullì dove è prevista una sfilata ed il pranzo. Il tutto organizzato dalle associazioni culturali del territorio: Fossatesi nel Mondo, Arghiropoulos, Terra Mia, Storia e Progresso e Istituto Ricerca e Cultura.

Dunque benvenuti a tutti e complimenti a Letizia Sinisi che con la sua agenzia sostiene quanti, come Bob Sorrentino, vogliono ritornare nella terra dei propri avi. Dunque tra Montebello e Fossato Jonico latappacalabrese del “Grand Memory Rooting Tour”, primo Grand Tour delle Radici in cinque diverse regioni italiane alla ricerca delle origini della propria storia. Il viaggio è organizzato dal Tour Operator Borghi Italia Tour Network (BITN)con la collaborazione di ItalyRooting Consulting nelle giornate espressamente dedicate all’approfondimento delle origini, precisamente a Napoli, Capracotta, Avellino Montebello e Fossato Jonico, dove si terrà una visita privata. Si intitola “Memory and Marvel”, memoria e meraviglia, il viaggio a ritroso nel tempo dell’italo-americano Robert (Bob) Sorrentino che realizza il sogno comune alle tante generazioni di origine italiana all’estero di riscoprire le proprie radici.La giornata calabrese sarà un’esperienza familiare e sociale allo stesso tempo, un vero “Ritorno alle Radici”nei territori di Montebello e Fossato Jonico sulle tracce del conte Domenico Piromallo, approdato in Calabria nel lontano 1528, di cui Bob Sorrentino è discendente.

Bob Sorrentino è nato nel Queens NY e attualmente vive a Monmouth County NJ. Ha lavorato per un importante gruppo bancario per 42 anni come direttore esecutivo fino al pensionamento nel 2014. E’ stato in Italia circa venticinque anni fa ma da turista, oggi vi torna da “Rootista”(così viene chiamato il viaggiatore in stile Rooting), non più spettatore, ma esploratore, “italiano tra italiani”consapevole delle sue radici dopo un’approfondita ricerca durata oltre dieci anni. In questo viaggio Robert (Bob) Sorrentino sarà accompagnato da sua moglie Marian Rosas e dai suoi due figli Nicole e Matthew.

L’Esperienza si snoderò tra il benvenuto istituzionale nella casa comunale, un’immersione sensoriale nel passato della famiglia Piromallo , la visita alla chiesa protopapale della Presentazione con tanti segni lasciati dai Piromallo ed esperienze enogastronomiche a cura dell’azienda agricola Sapori e Tradizioni, ludiche, folkloristiche e artigianali con belle sorprese per gli ospiti all’ombra del Palazzo Piromallo. La visita si concluderà con la visita alla Chiesa Parrocchiale di Santa Maria del Buonconsiglio che tanto ha rappresentato per i Piromallo. Lo stile di viaggio Rooting è un invito ad entrare nel ricordo del mistero e della bellezza nascosti nel proprio DNA. Infatti, la filosofia a marchio Rooting® è un’esperienza di totale immersione nel cuore e nello spirito dei luoghi e della storia di ognuno tra la gente della propria terra di origine. Questo tipo di viaggio dà l’opportunità di coniugare il viaggio in Italia con la conoscenza della terra legata alla propria identità.La missione di ItalyRooting è quella di fungere da strumento per la costruzione di svariati ponti di ricongiungimento con l’Italia.