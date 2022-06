“Mondo Convenienza” apre il primo negozio a Catanzaro: 85 nuovi assunti, al via concorso con in palio 500 euro

27 Giugno 2022 12:45

“Mondo Convenienza” apre a Catanzaro il suo primo punto vendita in Calabria: 85 nuove assunzioni fra personale e magazzino, al via anche un concorso con in palio 500 euro

Mondo Convenienza, leader nella grande distribuzione organizzata di mobili e complementi d’arredo al miglior rapporto qualità – prezzo sul mercato, prosegue nella propria strategia di crescita in Italia con l’inaugurazione del nuovo store a Catanzaro, il primo punto vendita del Gruppo in Calabria, sito a Catanzaro al Parco Commerciale Le Fontane (Viale Emilia, 61, 88100 Catanzaro CZ). Il nuovo store vedrà 85 nuovi assunti tra persone impiegate nel punto vendita e nel magazzino. Con una superficie di oltre 2960 mq di spazi espositivi, il negozio vanta 145 stand totali.

Il reparto con la più ampia area espositiva è quello dedicato alle Cucine, con ben 37 stand dedicati alle soluzioni componibili e 14 alle cucine bloccate, seguono i reparti riservati alle camere e ai divani che contano 35 stand espositivi per ciascuna categoria merceologica. L’allestimento del punto vendita prende ispirazione dallo studio degli attuali trend e tendenze living, a cui unisce un omaggio alla tradizione catanzarese della fabbricazione dei damaschi e delle sete. I visitatori, infatti, potranno apprezzare le grafiche mediterranee tradizionali nel tessile dei letti e dell’arredamento, oltre a un’ampia gamma di stili dal rustico mediterraneo al rustico di tradizione classica, passando attraverso lo stile marinaro, l’industrial ed il moderno minimal.

Anche la scelta dei materiali rappresenta un omaggio alla tradizione calabrese, come ad esempio i complementi composti da attrezzi e oggetti propri degli antichi mestieri rurali, tra i quali la fabbricazione dei cesti, e la lavorazione della seta e dei filati delle fibre naturali.

“Il nostro progetto di crescita ed espansione in Italia prosegue con l’apertura del nostro primo punto vendita in Calabria, nella città di Catanzaro, che abbiamo scelto per le potenzialità di sviluppo e la dinamicità dei consumi. Il nuovo negozio risponde alla nostra strategia di differenziazione dell’offerta, oltre che dei canali di vendita, per soddisfare le differenti esigenze di acquisto dei nostri clienti.”, ha dichiarato Dario Carosi, CIO di Mondo Convenienza. “Siamo particolarmente lieti, inoltre, di dare il nostro contributo alla crescita delle opportunità di lavoro sul territorio, con numerose nuove assunzioni”.

Il nuovo negozio si aggiunge alla recente apertura del Centro Cucine a Savona, per un totale di 47 punti vendita e 41 hub logistici Mondo Convenienza in Italia, visitati ogni anno da oltre 12 milioni di persone. La strategia di crescita in Italia nel 2022 del Gruppo prevede il proseguimento tra megastore e negozi di prossimità dalle dimensioni più contenute, per andare incontro all’evoluzione delle abitudini di consumo e a tutte le differenti esigenze di acquisto dei clienti.

In occasione dell’apertura a Catanzaro, Mondo Convenienza ha lanciato il nuovo concorso “FOCU MEU VINCIVI 500€”, dal 18 Giugno al 2 luglio. Le vie di Catanzaro si tingeranno d’oro grazie al furgone dorato Mondo Convenienza che farà tappa in luoghi chiave della città dove lo staff Mondo Convenienza coinvolgerà i cittadini in attività e divertenti competizioni. I partecipanti, oltre ai gadget Mondo Convenienza, riceveranno in omaggio il coupon che permetterà loro di partecipare al concorso e vincere uno dei buoni da 500Euro da spendere presso il nuovo punto vendita di Catanzaro.

Il punto vendita di Catanzaro sarà aperto al pubblico a partire dalle ore 9.00, in Viale Emilia, 61, 88100 Catanzaro CZ.