Mondiali 2026, la Fifa ha scelto: ecco le 16 città rappresentanti della competizione in Canada, Messico e Stati Uniti

17 Giugno 2022 13:58

L’organo mondiale ha ufficialmente comunicato le 16 città scelte per la fase finale in programma tra quattro anni tra centro e nord America

Quello in Qatar, ahinoi senza l’Italia, si svolgerà tra pochi mesi. Ma la Fifa è già proiettata anche al successivo, quello del 2026, che si svolgerà tra Canada, Messico e Stati Uniti. Stiamo parlando del Mondiale di calcio per Nazionali. L’organo mondiale ha infatti ufficialmente comunicato le 16 città scelte per la fase finale in programma tra quattro anni tra centro e nord America. Ricordiamo che sarà a 48 squadre, per la prima volta nella storia.

Queste le città sedi delle partite: Atlanta, Boston, Dallas, Guadalajara, Houston, Kansas City, California, Città del Messico, Miami, Monterrey, New York, Filadelfia, Zona della Baia di San Francisco, Seattle, Toronto e Vancouver. La fase finale si disputerà dal 25 maggio al 5 luglio 2026. Questa la composizione: fase a gironi da sedici gruppi con 3 squadre ciascuno; fase eliminatoria dove le prime e le seconde classificate partono dai sedicesimi di finale, per un totale di 80 partite; 60 di esse, inclusi i quarti di finale, le semifinali e la finale, saranno ospitate dagli USA, mentre Canada e Messico ne ospiteranno rispettivamente 10 a testa.

“Ci congratuliamo con le 16 città ospitanti della Coppa del Mondo Fifa per il loro eccezionale impegno e per la loro passione. Oggi è un giorno storico, per tutti in quelle città e stati, per la Fifa, per il Canada, gli Stati Uniti e il Messico che daranno vita al più grande spettacolo della terra. Non vediamo l’ora di lavorare insieme a loro per offrire quella che sarà una Coppa del Mondo Fifa senza precedenti e una svolta nel tentativo di rendere il calcio davvero globale”, ha affermato il presidente della Fifa, Gianni Infantino.