30 Giugno 2022 12:05

Lotto, Calabria a segno: a Monasterace (RC) vinti 23 mila euro

La Calabria torna a sorridere con il Lotto: nel concorso del 28 giugno, come riporta Agipronews, un fortunato giocatore di Monasterace, in provincia di Reggio Calabria, ha centrato una vincita del valore di 23.125 euro grazie a una giocata di tre numeri (7-8-75) effettuata sulla ruota di Bari. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 4,1 milioni di euro, per un totale di 529 milioni da inizio anno.