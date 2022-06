Mo: Israele, ‘allarme per possibile attacco iraniano contro cittadini israeliani a Istanbul’

18 Giugno 2022 07:35

Tel Aviv, 18 giu. (Adnkronos/Dpa) – Israele lancia un allarme per possibili attacchi terroristici contro cittadini israeliani organizzati da agenti iraniani a Istanbul questo fine settimana, rende noto il Times of Israel, citando fonti della sicurezza per cui ci sono “minacce concrete”. Ai turisti israeliani a Istanbul è stato chiesto di lasciare la città il prima possibile o di rimanere chiusi nelle loro stanze di albergo e di non aprirle a sconosciuti. Sono circa 2mila gli israeliani che si trovano in Turchia. Il primo allarme era stato lanciato alla fine di maggio, in seguito alle dichiarazioni del Presidente iraniano Ebtrahim Raisi, su una risposta all’assassinio di un ufficiale dei Guardiani della rivoluzione a Teheran.