Mistretta: la notte danneggia 8 auto parcheggiate senza apparente motivo, uomo denunciato

15 Giugno 2022 13:10

Mistretta (Messina): danneggia 8 veicoli parcheggiati, un uomo denunciato dai Carabinieri

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Mistretta e del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia. a conclusione di indagini di iniziativa, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Patti (ME), diretta dal Procuratore della Repubblica Dott. Angelo Vittorio Cavallo, un mistrettese, già noto alle forze dell’ordine, per danneggiamento aggravato continuato. Le indagini, originate da numerose denunce di danneggiamento, hanno portato i militari a visionare le immagini di un impianto di videosorveglianza privato riscontrando come nella notte del 28 maggio scorso, l’uomo avesse danneggiato 8 veicoli, parcheggiati nella via Libertà del comune di Mistretta, mediante l’utilizzo di un oggetto acuminato. Dalla visione delle immagini, i Carabinieri hanno accertato le responsabilità penali dell’uomo, sottoponendolo ad una perquisizione delegata dal Pubblico Ministero titolare delle indagini, dott.ssa Federica Urban, per la ricerca degli indumenti indossati la notte in cui sono stati commessi gli atti di danneggiamento. Nel corso della perquisizione l’uomo ha ammesso ai militari dell’Arma le proprie responsabilità e pertanto è stato deferito, in stato di libertà, per danneggiamento aggravato continuato.