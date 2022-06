Minaccia con una pistola e ruba orologio da un milione e mezzo di euro: commesso a Fiumicino il furto del secolo

21 Giugno 2022 14:52

L’uomo è fuggito via con la refurtiva a bordo di uno scooter, dileguandosi in pochi secondi

Due grossi imprenditori, manager cinesi nel settore import-export, sono stati rapinati dei rispettivi orologi da 1 milione e mezzo di euro e da 20mila euro mentre erano seduti in un ristorante sul lungomare di Fiumicino (Roma). Il rapinatore, secondo quanto riporta La Repubblica, sarebbe entrato nel locale armato di pistola e, dopo aver minacciato i due ed essersi fatto consegnare un Rolex e un altro orologio, è fuggito via in scooter, scomparendo in pochi secondi. Sul posto sono intervenuti i poliziotti della squadra mobile di Roma. Le indagini sono in corso.

L’orologio dal valore quasi incredibile è un Mille da polso; l’altro, da appena 20 mila euro, un Rolex. Il furto è avvenuto al ristorante La Marina in via di Torre Clementina, a Fiumicino. Il bandito è entrato nel ristorante con una pistola, è andato al tavolo dei manager e ha puntato la pistola alla tempia di uno dei due. Poi, presi i due orologi, se le è messi in tasca ed è uscito dal ristorante raggiungendo il suo scooter.