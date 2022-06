Cesena, ora è ufficiale: Mimmo Toscano è il nuovo tecnico. E potrebbe bussare alla Reggina

18 Giugno 2022 14:05

Notizia nell’aria da giorni e per cui si attendeva solo l’ufficialità, che è arrivata: Mimmo Toscano è il nuovo tecnico del Cesena. “Il Cesena FC – si legge sul sito del club – comunica che, a partire dal 1° luglio 2022, la conduzione della prima squadra verrà affidata al tecnico Domenico Toscano”. Fino al 30 giugno sotto contratto con la Reggina, dal giorno successivo sarà dunque ufficialmente sulla panchina bianconera.

Come già anticipato qualche giorno fa, è possibile che il tecnico bussi alla porta della sua ex squadra, quella amaranto, per qualche suo “fedelissimo”, tra tutti Loiacono e Bianchi, considerati una garanzia – e da queste parti lo sappiamo bene – quando si vuole condurre un campionato di vertice in Serie C. Da capire se ci saranno novità, ma sicuramente ora la Reggina tornerà anche a parlare di calcio e di mercato, dopo settimane complesse.