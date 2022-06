Mimmo Toscano pronto a firmare col Cesena. E vorrebbe far la spesa alla Reggina

16 Giugno 2022 16:38

Secondo indiscrezioni, non è da escludere che il tecnico di Cardeto possa bussare alla porta della sua ex squadra, la Reggina, per chiedere qualche calciatore

Mimmo Toscano riparte da Cesena. Nuova esperienza per l’allenatore reggino, negli ultimi tre anni – in un modo o nell’altro – legato ai colori amaranto. Prima la splendida cavalcata dalla C alla B, poi la prima parte in cadetteria conclusa con l’esonero, infine la brevissima parentesi di qualche mese fa. Il contratto con il club dello Stretto scade a breve, tra pochissimi giorni, il 30 giugno, ma Toscano è già pronto ad accasarsi ai bianconeri.

C’è l’accordo e si attende, salvo intoppi, l’ufficialità. Secondo indiscrezioni, non è da escludere che il tecnico di Cardeto possa bussare alla porta del club amaranto (il quale attende a ore il passaggio di proprietà, con l’ok del Tribunale e le conferme di Saladini) per chiedere qualche calciatore. I suoi fedelissimi sono ben noti, Loiacono e Bianchi su tutti. Furono tra i primi acquisti della “sua” Reggina e il loro nome è stato accostato più volte a Toscano e alle successive (ma mai concretizzate) esperienze su altre panchine dopo quella amaranto. Scattata l’ufficialità del tecnico, e formalizzata anche la cessione del club dello Stretto, le trattative entreranno nel vivo e i contatti tra le parti potrebbero intensificarsi. Le ambizioni del Cesena, dopo il terzo posto di quest’anno, sono abbastanza eloquenti. D’altronde, la scelta Toscano la dice lunga…