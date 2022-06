Milazzo: presentato il programma delle manifestazioni estive

25 Giugno 2022 12:01

Milazzo, cartellone ricco di eventi per l’estate 2022

Un cartellone estivo ricco di eventi, che saranno ospitati in massima parte tra Castello, Atrio del Carmine, Palazzo D’Amico e Villa Vaccarino, quello che questa mattina il sindaco Pippo Midili ha presentato nel corso di una conferenza stampa, alla quale ha presenziato anche l’assessore Francesco Alesci. Un programma che sa tanto di ripartenza dopo gli anni difficili della pandemia e che ha l’ambizione di estendersi non solo sino a settembre ma di guardare anche al periodo invernale.

Cultura, cinema, teatro, sport e tanta socialità nelle scelte che l’Amministrazione ha portato avanti anche per valorizzare le sue tante location. Uno degli appuntamenti di maggior richiamo sarà sicuramente il “Milazzo Cult Festival” promosso dalla Pro Loco Milazzo in collaborazione con “Demea eventi culturali” che si terrà a Villa Vaccarino. Un “giardino letterario” che vedrà la partecipazione di illustri personaggi impegnati nel mondo della cultura. Dal giornalista Massimo Giletti, alla scrittrice Catena Fiorello, ed ancora l’ex presidente del Senato, Pietro Grasso, il giornalista del Corriere della Sera Felice Cavallaro, l’attore Totò Cascio e la giornalista televisiva Safiria Leccese. A dialogare con loro professionisti, docenti universitari, giornalisti.

L’angolo dedicato allo sport vedrà la presenza di Ciro Ferrara, ex calciatore della Juventus che parlerà della sua esperienza e di quella di Maradona, e Francesco Bertoli, ex campione della pallavolo italiana e mondiale.

All’inizio di luglio invece vi sarà la “Festa del mare” che valorizza la pesca sostenibile ma anche il quartiere di Vaccarella, mentre nello stesso mese un altro appuntamento di richiamo sarà il ”Galà dei porti” con il passaggio televisivo su Rai 2. Nella settimana del Galà anche alcuni convegni dedicati alla “Blu Economy”.

Il clou degli eventi al Castello sarà caratterizzato da avvenimenti riguardanti il circuito enogastronomico per promuovere le eccellenze del territorio mamertino: da “E20 divini” alle quattro giornata (4-5-6-7 settembre) di “Milazzo Gourmet” in collaborazione con Wwf Italia. La cittadella sarà sede anche di importanti eventi musicali, a cominciare dalla rassegna internazionale delle corali “InCanto Mediterraneo”, al concerto di beneficenza organizzato da un gruppo milanese e poi ad agosto (dal 7 al 10) il Mish Mash Festival, che negli anni scorsi ha fatto registrare una massiccia presenza di diverse migliaia di appassionati che hanno osannato i numerosi gruppi musicali presenti.

Sempre al Castello torna la rassegna “Teatri di Pietra”, evento che gode del patrocinio del Ministero dei beni culturali che avrà la partecipazione di importanti compagnie.

Altro appuntamento di ritorno, dopo il periodo della pandemia, il Milazzo Film Festival dal 20 al 24 luglio, che promette un’edizione eccezionale, guardando con ottime prospettive al futuro –come ha lasciato intendere il sindaco-.

Previsti spettacoli di danza con scuole locali e manifestazioni teatrali anche con compagnie locali. Particolare attesa per il Festival delle Stelle, con previste proiezioni cinematografiche che si articoleranno tra Castello ed Atrio del Carmine, e c’è l’impegno per un‘anteprima nazionale che sarà presentata proprio a Milazzo.

Il lungo periodo che va dal 15 luglio a fine agosto vedrà trasformata la marina Garibaldi in un centro-laboratorio per artisti con varie esibizioni programmate e momenti di incontro. Confermata la sagra del pesce a Vaccarella.

A settembre al Castello il Festival Internazionale degli Scacchi al Castello.

“Una programmazione ricca – ha concluso il sindaco – che darà la possibilità di scelta a cittadini e ospiti che potranno conoscere le varie manifestazione attraverso una brochure che sarà distribuita a partire dalla prossima settimana. I singoli eventi poi saranno presentati nel corso di incontri e conferenze stampa pochi giorni prima del loro svolgimento”.