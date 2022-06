Milazzo: iniziata la posa delle passerelle per agevolare l’accesso alla spiaggia comunale

23 Giugno 2022 19:31

Milazzo: iniziata oggi la posa delle passerelle sulla spiaggia di Ponente

Iniziata oggi la posa delle passerelle sulla spiaggia di Ponente a Milazzo. Gli operai hanno sistemato le prime pedane nella zona di Bastone e si proseguirà nei prossimi giorni sino al Tono. Un intervento importante per rendere fruibili le spiagge pubbliche fino alla battigia alla maggior parte possibile di persone, in particolare agli anziani e ai soggetti con difficoltà motorie. “L’installazione delle passerelle – ha affermato il sindaco Pippo Midili – rappresenta la risposta concreta che l’amministrazione comunale ha voluto offrire alle tante richieste pervenute da cittadini, specialmente anziani, al fine di rendere più agevole l’accesso a mare. Una iniziativa di valore sociale che qualifica ulteriormente l’offerta di servizi da parte del Comune per migliorare l’accessibilità sulle nostre spiagge nel periodo estivo”.