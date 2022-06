Milazzo: sabato nell’Atrio del Carmine la finale regionale di Miss Reginetta d’Italia

21 Giugno 2022 19:45

Milazzo: Sabato 25 giugno alle ore 21 l’Atrio Carmine ospiterà la finale regionale della Sicilia Orientale dei concorsi nazionali Miss Reginetta d’Italia e Miss Reginetta Over. Il concorso è organizzato dalla New Meta Event di Bologna del patron Alessio Forgetta

Sabato 25 giugno alle ore 21 l’Atrio Carmine ospiterà la finale regionale della Sicilia Orientale dei concorsi nazionali Miss Reginetta d’Italia e Miss Reginetta Over. Il concorso è organizzato dalla New Meta Event di Bologna del patron Alessio Forgetta. Saranno 40 le aspiranti Miss che calcheranno la passerella con il desiderio di approdare alla finale nazionale che si svolgerà dal 29 luglio al 7 agosto a Rimini e Riccione. L’evento è patrocinato dal Comune di Milazzo e vedrà tanti momenti di spettacolo tra moda, arte e sociale e non mancherà la vincitrice del concorso Miss Reginetta d’Italia 2021 Giada Stabile. Tra gli ospiti il danzatore acrobatico e circense Francesco Mirabile, diplomato alla FLIC di Torino, il giovane e talentuoso sassofonista di Adrano Alfio Russo che vanta già diverse esperienze musicali sia da solista che con formazioni di vario genere, il cantautore Antonio Cannistrà e la cantautrice Gabriella Bisignano. La serata sarà presentata da Francesco Anania, già presentatore delle finali nazionali dei concorsi negli ultimi due anni e presentatore nel 2021 del Premio Internazionale Apoxiomeno a Monte San Savino (Ar), del Premio Al-berto Sordi a Roma, della finale nazionale del concorso “Una voce per l’Europa” a Riccione e di tanti altri eventi nazionali. Durante la serata spazio anche alla presentazione del pro-getto “A gonfie vele” curato dall’AIPD in collaborazione con la Lega Navale di Milazzo.