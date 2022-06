Migranti: Fratoianni, ‘Mare Jonio di nuovo in mare per salvare vite’

4 Giugno 2022 15:31

Roma, 4 giu. (Adnkronos) – “La Mare Jonio di Mediterranea Saving Humans è di nuovo in mare, per la sua 12esima missione con l’obiettivo di sempre: salvare vite umane dalle acque del Mediterraneo centrale, la rotta migratoria più letale al mondo”. Lo scrive su Facebook il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni.

‘Il tutto, nella più totale ipocrisia e complicità del governo italiano e delle Istituzioni europee, che continuano – prosegue il leader di SI – a sostenere le bande criminali della cosiddetta guardia costiera libica, i loro disumani metodi di tortura, i lager dove rinchiudono donne, uomini e bambini innocenti”.

‘è per questo che dobbiamo ringraziare Mediterranea e tutta la flotta civile – conclude Fratoianni – oltre a strappare dalle grinfie della morte migliaia di esseri umani, denunciano questo orrore. Grazie di cuore per la vostra umanità. Nessun essere umano è illegale. Chiunque ha diritto ad una vita dignitosa. Buon vento!”