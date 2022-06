Michele Spadaro rieletto sindaco di Laganadi con il 100% dei voti

13 Giugno 2022 16:32

Elezioni: plebiscito per Michele Spadaro a Laganadi, nessun voto per la lista Liberi di Ricominciare

A Laganadi Michele Spadaro con la lista “Impegno Comune” vince le elezioni comunali con il 100% dei voti validi confermandosi primo cittadino: ha ottenuto 224 preferenze su 226 votanti. Gli altri due hanno lasciato la scheda bianca e nulla, rispettivamente. Nessun voto per l’esponente di Liberi di Ricominciare, Domenico Creaco, il quale non elegge nessun consigliere comunale. “Impegno Comune”, invece, elegge tutti e 10 i posti disponibili in consiglio comunale.

Grande soddisfazione per il sindaco Spadaro, eletto sindaco nel 2017, superando, in quella occasione, il quorum (era infatti l’unico candidato).