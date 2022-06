Micciché risponde a Musumeci: “sta facendo ‘sciarriare’ tutta la Sicilia, ha fatto moltissimi errori”

24 Giugno 2022 13:23

Micciché: “Musumeci ha fatto moltissimi errori e se avesse avuto la capacità di capirli oggi la situazione non sarebbe questa”

Non una dimissione ma un passo di lato. E’ il sunto della conferenza stampa di ieri del Governatore siciliano Nello Musumeci. A queste parole, tramite l’Adnkronos, ha risposto Gianfranco Miccichè, Presidente dell’Assemblea regionale siciliana nonché coordinatore di Forza Italia in Sicilia. “Musumeci dice di essere pronto a fare un passo di lato se il suo nome dovesse risultare divisivo? Ha ancora dubbi? Sta facendo ‘sciarriare’ (litigare, ndr) tutta la Regione“, ha chiosato.

“Musumeci ha fatto moltissimi errori – ha proseguito Micciché – e se avesse avuto la capacità di capirli oggi la situazione non sarebbe questa. Diversi assessori mi hanno rassicurato che sarebbe cambiato, ma non solo non è cambiato, anzi ieri ieri ha fatto pure una conferenza stampa in cui parla di ‘fuoco amico’ come se avessimo deciso di impallinarlo per un fatto di potere e questo non mi sta bene. E’ palese che il nome di Musumeci è divisivo, giorno dopo giorno. Lo ha fatto spaccando, ad esempio, i rapporti tra i partiti e i propri assessori. E oggi divide ancora di più, anzi lui non divide a metà, ma del tutto. Oggi le forze di maggioranza non sono felici dell’operato di Musumeci”. E poi ha aggiunto: “Musumeci è convinto che tutti ce l’avessero con lui, mentre è lui ad avercela con tutti. Ha un atteggiamento di sofferenza assoluta nei confronti del Parlamento e nei confronti degli altri partiti”.