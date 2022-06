Mezzalira (Oplon networks): ‘Al Wmf per presentare Secure access’

7 Giugno 2022 14:19

Roma, 7 giu. (Adnkronos/Labitalia) – “Al Wmf presenteremo Secure access. La risposta di Oplon per sostituire le pericolose vpn, garantire accessi sicuri verso servizi web, macchine Linux/Unix e Windows e prevenire quindi l’intrusione e la diffusione di virus nei data center e reti aziendali. Secure Access è utilizzabile da qualsiasi dispositivo e senza installare alcun client, è sufficiente usare un qualsiasi browser web per avere accesso a tutti i servizi che si hanno a disposizione”. A dirlo Valerio Mezzalira, amministratore delegato di Oplon networks, intervenendo alla conferenza stampa di lancio del Web Marketing Forum 2022 di cui Adnkronos è main media partner.

“Già due anni fa – ha spiegato – ci siamo resi conto dei problemi che ci sarebbero stati con le vpn che hanno comportato il blocco di intere regioni o addirittura interi sistemi sanitari bloccati. Abbiamo così varato un progetto che doveva sostituire le vpn e che presenteremo al Wmf, basato sui web browser e che non ha più bisogno di installare nulla all’interno dei propri pc, eliminando l’utilizzo delle login e password”.

“Siamo presenti al Wmf – ha aggiunto – anche perché è una grandissima occasione che possa fare anche da riferimento in Italia per chi fa dell’innovazione. Il digitale è uno dei mondi che, nel prossimo futuro, avrà una grandissima espansione essendo oggi un mondo molto simile a quello che erano le automobili all’inizio del secolo scorso, cioè andavano veloci ma erano carenti di sistemi di sicurezza”.