Allerta Meteo, sarà un sabato di maltempo in Calabria e Sicilia

17 Giugno 2022 22:36

Allerta Meteo per domani: sarà un sabato temporalesco in Calabria e Sicilia

Sarà un sabato di maltempo a causa di forti temporali che colpiranno in modo particolare le zone interne di Calabria e Sicilia. Già al mattino avremo i fenomeni più violenti in Calabria, soprattutto su Catanzaro, nelle Serre ed in Aspromonte. Nel pomeriggio i fenomeni si estenderanno anche alle zone interne della Sicilia, soprattutto sull’Etna ma non solo.

Da Domenica tornerà l’Anticiclone e, la prossima settimana, l’Italia farà i conti con un’altra intensa ondata di caldo che farà alzare le temperature a livelli di guardia.