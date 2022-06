Meteo, le temperature massime di oggi: picchi di +38°C in Sicilia

21 Giugno 2022 22:16

Meteo: ecco le temperature massime registrate martedì 21 giugno in alcune località italiane. Picchi di +38°C in Sicilia

Giornata di caldo intenso in Italia nel giorno del Solstizio d’Estate. Sale, infatti, l’annunciata onda calda nordafricana che porterà temperature torride soprattutto al Sud. Da sottolineare che oggi abbiamo avuto punte oltre i +40°C: molte località hanno raggiunto tale soglia in Sardegna, con picchi fino a +42°C a Carbonia. In Sicilia si sono raggiunti i +38°C.

Di seguito, le temperature massime registrate oggi, martedì 21 giugno 2022, in alcune località italiane: