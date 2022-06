Meteo, caldo estremo fino a Lunedì. Poi rinfresca e torna il maltempo

4 Giugno 2022 11:55

Previsioni Meteo: altri tre giorni di caldo estremo in Calabria e Sicilia, ma la prossima settimana tornano fresco e maltempo

E’ un sabato di fuoco nello Stretto di Messina: la temperatura sfiora i +32°C e crescerà ancora nel pomeriggio, superando abbondantemente i +34°C di ieri. Sono valori eccezionalmente elevati per questo periodo dell’anno: un caldo estremo ed esagerato che è arrivato in modo improvviso dopo una primavera, fino a metà maggio, molto fresca. Ma la natura, in meteorologia, tende sempre a compensare i suoi estremi: quest’ondata di calore provocata dall’anticiclone subtropicale proveniente dal deserto del Sahara, durerà ancora tre giorni: oggi, domani e lunedì. Anzi, domani e lunedì farà ancora più caldo rispetto ad oggi, soprattutto in Sicilia ma anche nella Calabria meridionale. Le temperature arriveranno addirittura a +40°C in molte località, come nei giorni più caldi del clou estivo (luglio e agosto).

Siamo però ancora soltanto ad inizio giugno: ecco perché questo caldo verrà comunque seguito da una nuova intensa ondata di maltempo, provocata da un crollo delle temperature atteso per la metà della prossima settimana. In Calabria e Sicilia, la prima rinfrescata la avremo martedì 7 giugno, mentre il maltempo colpirà le due Regioni più meridionali d’Italia tra giovedì e venerdì. Avremo piogge, temporali anche intensi e forti venti, mentre le temperature si abbasseranno di circa 13-14°C, riportando un clima più gradevole oggi auspicato dalla cittadinanza che, pure, fino a due settimane fa, dopo una primavera eccezionalmente fredda e perturbata, non vedeva l’ora di avere un po’ di caldo e sole. Ma non fino a questo punto.