Meteo, piomba l’autunno in Calabria e Sicilia: pioggia, freddo e forte maltempo | FOTO

10 Giugno 2022 20:25

Meteo, freddo autunnale e forti piogge: confermate le previsioni sul maltempo

In molti avevano ironizzato rispetto alle previsioni meteo ampiamente annunciate nei giorni scorsi: torna l’autunno in piena estate? Ebbene, così è stato. E non è un’anomalia così rara, basti pensare che esattamente un anno fa, il 12 giugno 2021, si verificava la drammatica alluvione della Costa Viola che distruggeva la strada per le grotte di Tremusa a Melia. Ad inizio giugno non siamo ancora in piena estate e, semmai, il caldo eccezionale dei giorni scorsi era ben più anomalo rispetto al clima di queste ore, comunque insolito e tipico di ottobre. Fatto sta che in Calabria e Sicilia è tornato non solo il maltempo, ma anche il freddo.

A Messina e Reggio Calabria oggi la temperatura massima non ha superato i +24°C, dodici gradi in meno rispetto a cinque giorni fa, e adesso in serata siamo a +21°C sotto la pioggia spinta da nubi impetuose che si susseguono sullo Stretto. In Aspromonte ha diluviato tutto il giorno, con 82mm di pioggia a Gambarie, seguita da Cardeto a 58mm, Sant’Alessio a 39mm, Straorino a 29mm, Terreti a 17mm. Forti piogge anche sulla fascia tirrenica della provincia con 21mm a Bagnara e 17mm a Scilla: in entrambi i centri della Costa Viola abbiamo avuto allagamenti e danni. Piogge sparse anche nella piana di Gioia Tauro, nella locride e nel basso jonio, seppur più lievi. Il maltempo proseguirà anche nelle prossime ore, con instabilità e precipitazioni tra l’Aspromonte e la fascia tirrenica anche nel weekend.

