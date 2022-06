Messina: l’ex leggenda dell’Inter Javier Zanetti avvia a Torregrotta un progetto sportivo

28 Giugno 2022 17:25

Zanetti ha scelto il Torregrotta perché “la scuola di formazione si basa sugli stessi principi e condivisione dei valori di questa realtà”

Javier Zanetti lancia un progetto sportivo per i giovani in provincia di Messina. Il dirigente sportivo ed ex leggenda dell’Inter, di ruolo terzino destro, è stato ieri alla “Telerana” di Monforte Marina, dove ha presentato lo stage estivo del Centro formazione calcistico “Leoni di Potrero”, in programma dall’11 al 16 luglio nel campo sportivo di Torregrotta. L’evento ha visto la partecipazione di un consistente numero di giovani provenienti anche dai comuni limitrofi, testimonianza dell’impegno messo in campo dall’Asd Torregrotta 1973, club promosso al termine di questa stagione in prima Categoria. Una squadra diventata fenomeno social grazie alla sponsorizzazione di Calciatori Brutti, ha trasmesso le partite in diretta sulla propria pagina, seguita da milioni di utenti in Italia.

“Per me è un grande piacere essere qui, ringrazio tutti per l’accoglienza. Quando si tratta di ragazzi e bambini, la nostra scuola vuole essere sempre puntuale e attenta. A noi piacerebbe trasmettere i valori dello sport a questi ragazzi, alla base di tutto deve esserci il divertimento – ha spiegato Zanetti – . La nostra filosofia è questa: fare gruppo, divertirsi, stare insieme. Perché proprio Torregrotta? La nostra scuola di formazione si basa sugli stessi principi e condivisione dei valori di questa realtà, per questo siamo qui”.