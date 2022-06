Messina, volontari ripuliscono la spiaggia di Ganzirri: l’aiuto anche degli studenti stranieri

27 Giugno 2022 15:34

Circa 30 persone si sono date appuntamento per pulire un tratto di spiaggia molto frequentato dai messinesi

È stata molto partecipata la raccolta rifiuti di ieri pomeriggio organizzata nella zona nord di Messina. Circa 30 persone, si sono date appuntamento, per ripulire un’area balneare della frazione di Ganzirri, spiaggia solitamente molto frequentata dai residenti, e non solo. Diverse tipologie di rifiuti, sono stati minuziosamente prelevati dai volontari e, come sempre, non manca l’usa e getta di plastica, che se disperso nell’ambiente rappresenta uno dei principali nemici dei nostri mari.

“Ringraziamo l’associazione ESN Messina – Erasmus Student Network che ci ha chiesto di partecipare alla raccolta, facendo riflettere molti bagnati, sul senso di appartenenza verso la propria terra”, scrive in una nota MessinAttiva: “vedere degli studenti stranieri raccogliere rifiuti sulla loro spiaggia non dev’essere stato sintomo di orgoglio, infatti ci è stato detto e, subito dopo, alcuni di loro ci hanno aiutato. È per questo che servono questi interventi, per risuscitare l’amore e la passione di un popolo per la propria terra che, negli ultimi sessant’anni, è andato sempre più a mancare”.