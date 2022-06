Messina, i fedeli della Vara: “no strumentalizzazione per fini politici”

2 Giugno 2022 08:26

“Si sta verificando un uso strumentale della processione della Vara solo ed esclusivamente per fini politici”, scrive in una nota il Gruppo Storico della Vara di Messina

Il Gruppo Storico della Vara di Messina, tramite una nota ufficiale rivolta ai devoti, “vuole esprimere il proprio disappunto, in quanto ormai da giorni stiamo assistendo ad un uso strumentale della processione della Vara solo ed esclusivamente per fini politici”. Secondo i fedeli della Madonna della Lettera, le cui celebrazioni sono in corso in questi giorni nella città di Messina, il tema religioso sarebbe stato utilizzato dai candidati alle prossime elezioni Comunali per la propria propaganda elettorale.

“Invitiamo tutti a lasciare la Vara fuori da questo contesto, e contestualmente preghiamo coloro i quali adottano questo tipo di comportamenti ad essere sempre propositivi e costruttivi riguardo la nostra Vara, non solo in questo preciso momento storico, che li vede paladini indiscussi, per poi smaterializzarsi, o cadere in un lungo letargo una volta ferma la Machina Votiva in Piazza Duomo. Per noi Gruppo, per noi Devoti tutti, la Vara dura 365 giorni l’ anno. VIVA MARIA!”, conclude la nota.