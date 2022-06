Tragedia a Messina, uomo trovato morto in strada

18 Giugno 2022 09:56

Messina: l’uomo è stato trovato riverso sull’asfalto

Tragedia questa mattina a Messina dov’è stato trovato morto un uomo in via Luciano Manara. Il cadavere era riverso sull’asfalto al centro della carreggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e gli Agenti della Polizia che hanno avviato le indagini per stabilire le cause della morte.