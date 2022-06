Messina: ufficio elettorale nel caos, dopo 24 ore è tutto in alto mare | LIVE

14 Giugno 2022 14:46

Messina: ufficio elettorale nel caos, a 24 ore dell’inizio degli spogli l’unica certezza è la vittoria di Federico Basile

La farraginosità della macchina elettorale in Italia non è una novità ma di certo risulta essere estremamente “strano” il “caso Messina“. Sì, proprio così, è un “caso” quanto sta succedendo in riva allo Stretto per varie stranezze: ad esempio l’unica città senza exit-poll ed a 24 ore dall’inizio degli spogli è tutto in alto mare. L’unica certezza? La vittoria di Federico Basile e di Sicilia Vera. Il resto è tutto confusionario: stentano ad arrivare le sezioni scrutinate e di conseguenza i dati delle liste e le preferenze dei candidati a consigliere.

Un vero e proprio pasticcio all’italiana, o meglio alla messinese, a cui l’ufficio elettorale di Palazzo Zanca dovrà rendere conto. I cittadini di Messina hanno diritto, il prima possibile, di conoscere i propri rappresentanti in seno al consiglio comunale ed alle circoscrizioni.