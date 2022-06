Messina: energia green e lavoro giovanile, ecco la ricetta di Salvatore Todaro

10 Giugno 2022 22:56

Un caloroso pubblico ha salutato il candidato sindaco della lista UCDL (Unione per le cure, i diritti e le libertà) Salvatore Totaro, nell’evento alla galleria Vittorio Emanuele. Totaro affiancato dalla sua squadra di 5 assessori: Alessia D’Arrigo, Giuseppe Munaó, Valeria Gozzi e Daniela Conti (Alessia Muccio assente perché impegnata a Roma), dal presidente nazionale Ucdl Erich Grimaldi collegato da remoto e da Daniele Zuccarello della lista FTL, ha ringraziato tutti i consiglieri e tutti coloro che hanno collaborato alla campagna elettorale “tutti mossi da un forte spirito collaborativo e tutto ciò viene fatto in dono ai messinesi che dovranno credere nel cambiamento vero per potere vedere nei prossimi anni una città promossa ai piani alti della graduatoria nazionale e proiettata al futuro con nuove tecnologie: energia green, piani di recupero periferici, ripresa del lavoro giovanile e servizi sociosanitari all’altezza del fabbisogno cittadino. Si possono sviluppare progetti di rilievo internazionali già pronti e finanziari come quello dell’acquario nella zona fieristica, progetti per lo sviluppo della politica giovanile e nuovi insediamenti residenziali a guisa di città giardino, sbaraccando in maniera vera tutta la città. Tutto ciò non è utopia ma realtà che voglio far vivere alla mia città”. L’evento è stato allietato dalle voci di Aldo Lo Faro, Nina Oliveri dell’associazione Arsnova e da Carla Andaloro.