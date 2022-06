Messina, Totaro sogna in grande: realizzare l’Acquarium Somnium per cambiare il volto della città

6 Giugno 2022 11:34

Un’idea per cambiare il volto del Waterfront di Messina, che da tempo è però stata riposta in un cassetto. Il progetto “Acquarium Somnium”, del Consorzio Messina World Great Marine, associato al Cisvam (Centro internazionale di studio per la valorizzazione dell’ambiente e del mare) presieduto dall’economista Ester Miano è una delle attrattive di un mega progetto, curato, nella parte architettonica, dall’architetto israeliano Mor Temor e ideato, curato e promosso dalla stessa Miano, “che rivoluzionerebbe la nostra città con uno spettacolare affaccio a mare nella zona fieristica”. Di questo progetto cui lavora da anni Ester Miano, affiancata dal vicepresidente del Consorzio, Salvatore Totaro, si parlerà oggi pomeriggio alle 18.00 presso la sede di Ucdl in via Cesare Battisti, 355.

All’evento, oltre al candidato sindaco della lista Ucdl (Unione per le cure, i diritti e le libertà) Salvatore Totaro, saranno presenti gli assessori designati Daniela Conti, Alessia D’Arrigo, Alessia Muccio, Valeria Gozzi e Giuseppe Munaò, il capolista di Ftl ( Futuro, trasparenza e libertà) Daniele Zuccarello che supporta il candidato Totaro, tutti i candidati delle due liste Ucdl e Ftl e Daniele Vita, il giovane attore messinese, noto al grande pubblico per le sue interpretazioni in fiction della Rai e programmi per bambini, che sarà uno dei protagonisti del progetto.

“La sua posizione è strategica – si legge in una nota diramata in passato dal Cisvam – in quanto, assicura un flusso di visitatori importante tutto l’anno, anche perché, il porto di Messina entra nella top ten italiana del crocierismo, ancora con margini di miglioramento, come riferisce l’Italian Cruise Day. Inoltre, il nuovo Terminal sarà uno dei poli di attrazione della città di Messina che con l’Acquarium Somnium sarà un riferimento importante per visitatori locali e crocieristi. Per conferire un ulteriore aspetto Eco al porto di Messina, il Cosvam proporrà anche l’insediamento di un impianto di stoccaggio di biometano liquido, anche galleggiante, per fornire le navi da crociera, offrendo loro grandi economie ad inquinamento pressoché zero”. I costi del progetto, in project financing, all’epoca si aggiravano tra gli 80 e i 100 milioni di euro.