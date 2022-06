8 Giugno 2022 12:53

Messina, a Palazzo Zanca la cerimonia di consegna delle targhe di riconoscenza al Gruppo Aeronavale della Guardia di Finanza e all’equipaggio pattugliatore “Monte Sperone”

Venerdì 10 Giugno, alle ore 11.30, presso l’Aula Consiliare di Palazzo Zanca, il Consiglio Comunale di Messina, nel corso di una cerimonia, consegnerà le targhe, come segno tangibile di riconoscenza per l’alto valore dell’attività prestata, al Comandante del Gruppo Aeronavale della Guardia di Finanza di Messina, unitamente ai membri dell’equipaggio del pattugliatore “Monte Sperone”, protagonisti dell’intervento di salvataggio degli uomini dell’equipaggio e dei passeggeri del traghetto Euroferry Olimpia. Durante i lavori della IV Commissione Consiliare, alla presenza del Tenente Colonnello Alessandro Santarelli, del capo missione Tenente Colonnello Felice Cicchetti e del Capitano Cristaldi, sono stati ripercorsi i drammatici momenti della notte dello scorso 18 febbraio, quando il pattugliatore “Monte Sperone” in forza alle base navale di Messina ed in missione nelle acque al largo dell’Isola di Corfù ha individuato il traghetto già avvolto dal fumo. In pochi istanti l’equipaggio ha provveduto ad ammainare i battelli di salvataggio per dirigersi verso il traghetto in avaria ed organizzare le attività di soccorso che hanno permesso di salvare 278 persone. “Unanime – dichiara il Presidente del Consiglio Comunale Claudio Cardile – è giunto da tutti i membri del Civico Consesso il ringraziamento per la meritoria attività che ha anche consentito di dare lustro alla città di Messina in quanto il pattugliatore fa base a Messina e buona parte dell’equipaggio è composto da nostri concittadini”.