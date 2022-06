Messina, lo stato di squallore e degrado in cui versa il parcheggio di Montepiselli

6 Giugno 2022 12:21

Lillo Valvieri, candidato alla presidenza della quarta municipalità di Messina, denuncia lo stato di squallore e degrado in cui versa il parcheggo di Montepiselli

Ambienti fetidi, squallore e degrado. Sono queste le condizioni in cui ormai da tempo versa il parcheggio comunale di Monte piselli a Messina. A sottolinearlo è Lillo Valvieri, candidato alla presidenza della quarta municipalità di Messina. “Aggiungiamo anche il fatto che le strade a doppio senso a imbuto sono pericolosissime in questo zona poiché ad alta densità geografica. – spiega Valvieri – Ci sono macchine parcheggiate da un lato all’altro della strada creando pericoli su pericoli. È necessario snellire la viabilità in strada, specie per i mezzi di soccorso e aiutare tutti gli abitanti della zona di Monte piselli, al fine di ottenere un decoro urbano maggiore.

Da Presidente della IV Circoscrizione mi batterò anche per quest’obiettivo che ad altri predecessori non è riuscito. Infine, come non sottolineare che dal degrado può (ri)nascere la grande bellezza? Ad esempio, abbiamo il castello di Gonzaga che è una meraviglia ma presenta estreme difficoltà di accesso. Tanti ragazzi e ragazze dell’Associazione Gonzaga si sono battuti in questi anni per ridare lustro e valore a questa opera meravigliosa e a loro va il mio personale applauso. Sarà mio compito fare sintesi affinché Castel Gonzaga torni non solo a risplendere, ma anche ad essere ammirata e promossa in tutti i circuiti turistici nazionali e internazionali“.