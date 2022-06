Messina, degrado di fronte al Cimitero Monumentale: i cittadini reclamano | FOTO

30 Giugno 2022 11:09

L’area parcheggio del Cimitero Monumentale di Messina è invasa dalla spazzatura: i cittadini chiedono l’intervento dell’azienda addetta alla raccolta dei rifiuti

Degrado e sporcizia in un luogo che dovrebbe essere sacro e di profondo rispetto. Alzano la voce i cittadini di Messina e chiedono maggiore attenzione per la situazione in cui versa il parcheggio via del Santo, di fronte al Cimitero Monumentale. Come si può vedere dalle immagini a corredo dell’articolo, l’area è circondata di rifiuti di ogni genere con sacchi di plastica e cartoni abbandonati da diverso tempo. La speranza dei cittadini è che la ditta MessinaServizi possa intervenire al più presto per risolvere la problematica e ridare al posto quel significato che merita.