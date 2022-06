Messina dimenticata dai media nazionali, La Vardera: “snobbata vittoria straordinaria di Basile”

14 Giugno 2022 17:59

Il portavoce di Sicilia Vera, Ismaele La Vardera, critica: “Federico Basile, che si impone alla guida di Messina con il 46% di preferenze al primo turno è stato ignorato non cogliendo l’importante aspetto politico destinato ad incidere sulle prossime elezioni regionali e successivamente su quelle nazionali”

“Dispiace osservare che un risultato straordinario come quello raggiunto a Messina dal candidato di Sicilia Vera Federico Basile, che si impone alla guida della città con il 46% di preferenze al primo turno, battendo le coalizioni di centrodestra e centrosinistra, sia stato ignorato o trattato marginalmente non cogliendo l’importante aspetto politico destinato ad incidere sulle prossime elezioni regionali e successivamente su quelle nazionali”. E’ quanto dichiara in una nota il portavoce di Sicilia Vera, Ismaele La Vardera. Mentre tutti i grandi tg nazionali si focalizzano in lunghe analisi su piccoli comuni, dalla Rai a La7, ed anche su Mediaset, sulla città dello Stretto è piombato uno strano silenzio mediatico.

“Come dovrebbe essere noto ai commentatori politici – prosegue La Vardera – , Cateno De Luca ha scelto di presentare le sue dimissioni anticipate da sindaco di Messina per porre nei tempi di legge la propria candidatura a presidente della Regione Sicilia nel prossimo autunno. Nel farlo, non ha esitato a lanciare apertamente la sfida al governatore uscente Nello Musumeci, il quale ha ottenuto da qualche mese l’esplicito sostegno di Giorgia Meloni ma non del resto del centrodestra. Durante questa campagna elettorale lo stesso Musumeci è più volte intervenuto a sostegno del candidato di centrodestra a Messina, soprattutto con dichiarazioni volte a minimizzare la figura dell’ex sindaco Cateno De Luca”.

Oggi il netto risultato ottenuto da Federico Basile, espressione del movimento Sicilia Vera al primo turno, “è parso in maniera inequivoca come un esplicito sostegno alla candidatura di De Luca a presidente della regione e ha riaperto da subito la discussione all’interno del centrodestra sulla possibilità di ricandidare il presidente uscente. Esplicite in tal senso sono state le dichiarazioni di Gianfranco Miccichè. Tralasciando le dinamiche interne a quella coalizione, si fa rilevare che il Movimento Sicilia Vera ha già avviato nei mesi scorsi la campagna elettorale per le prossime regionali con un serie di importanti manifestazioni svolte in varie province e l’indicazione di numerosi candidati all’assemblea”.

Nelle ultime settimane Cateno De Luca ha pure condiviso con l’ex Cinquestelle, l’europarlamentare Dino Giarrusso l’idea di fondare un nuovo movimento meridionalista con l’obiettivo di esercitare un ruolo da protagonista nelle elezioni politiche del 2023: “la vittoria schiacciante al primo turno contro due coalizioni tradizionali, da parte di Federico Basile, oltre che premiare il lavoro svolto negli ultimi anni dall’ex sindaco Cateno De Luca, conferma la posizione consolidata di Sicilia Vera che diventa l’ago della bilancia negli equilibri politici regionali e nazionali. Sicilia Vera – conclude Ismaele La Vardera – , cresce, e punta con il nostro leader Cateno De Luca a governare la Sicilia. Si arrendano coloro i quali vogliono negare persino l’innegabile e la chiara volontà degli elettori”.