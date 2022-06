Messina, approvato l’emendamento Siracusano: arrivano 20 milioni per il risanamento della zona Falcata

30 Giugno 2022 19:54

Messina, Siracusano: “un grande traguardo per Messina, una nuova battaglia vinta in Parlamento per il bene della nostra città, del nostro territorio, e dell’intera comunità”

E’ raggiante Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia, per il nuovo traguardo raggiunto per Messina: “una nuova battaglia vinta in Parlamento per il bene della nostra città, del nostro territorio, e dell’intera comunità. È stato approvato dalle Commissioni Bilancio e Finanze della Camera dei deputati un mio emendamento, riformulato dal governo, al decreto Aiuti sulla Zona Falcata. Grazie a questo importante intervento, nei prossimi mesi e nei prossimi anni arriveranno nella città dello Stretto preziose risorse per il risanamento urbano, per gli interventi di bonifica, per il risanamento ambientale e per la rigenerazione di una delle aree più belle di Messina, oggi tristemente nota alle cronache solo come un sito inquinato e contaminato”.

“Grazie alla concretezza dell’esecutivo Draghi – evidenza– e soprattutto grazie al ministro Mara Carfagna, ancora una volta sensibile ai temi del Sud, che ha finanziato l’intervento con risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, avremo un contributo di 2 milioni di euro per il 2022, di 8 milioni di euro per il 2023, e di 10 milioni di euro per il 2024. Dopo i 100 milioni per le baraccopoli, adesso 20 milioni per il risanamento della Zona Falcata: due interventi epocali per Messina in poco più di un anno. Un risultato inimmaginabile solo qualche anno fa, raggiunto con fatica, con determinazione, e con la buona politica”, conclude Siracusano.