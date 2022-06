Messina: si è insediato il Sindaco metropolitano Federico Basile | FOTO

20 Giugno 2022 14:46

Messina: la formalizzazione dell’incarico è avvenuta alle ore 12 nella Presidenza della Città Metropolitana

Si è formalmente insediato stamane, a Palazzo dei Leoni, il neo Sindaco metropolitano dott. Federico Basile. Alla cerimonia hanno preso parte la Segretaria generale della Città Metropolitana di Messina, avv. Maria Angela Caponetti, il Comandante della Polizia metropolitana dott. Daniele Lo Presti e i Dirigenti avv. Anna Maria Tripodo, dott.ssa Maria Grazia Nulli, ing. Anna Chiofalo, dott. Biagio Privitera e l’arch. Roberto Siracusano. Ai numerosi dipendenti presenti il Sindaco Basile ha espresso i propri saluti e ha preannunciato le linee guida della propria azione amministrativa.

“Il mio mandato sarà contraddistinto dalla continuità amministrativa con la precedente gestione – ha affermato Basile – e, nell’ottica di un pragmatismo che mi appartiene, affronteremo le criticità attuali quali l’approvazione del bilancio e la ridefinizione dell’organico deficitario dell’Ente. Sarà un lavoro intenso quello che contrassegnerà il prossimo quinquennio perchè abbiamo importanti sfide e non possiamo fallire”. Al termine dell’incontro, dopo la firma dell’atto di insediamento, il Sindaco metropolitano dott. Federico Basile si è riunito con i Dirigenti per un primo confronto sulle attività amministrative in corso e su quelle in fase di programmazione.