Messina, Sgarbi esalta De Luca. E sullo Stretto: “sia patrimonio Unesco, non vale meno delle Dolomiti”

4 Giugno 2022 11:51

Il deputato Vittorio Sgarbi, arrivato a Messina per sostenere le candidature di Basile e De Luca, ha lodato le modalità di pesca del il pesce spada con la feluca

La Sicilia ha bisogno di meraviglie ed è per questo che Vittorio Sgarbi ha proposto all’Unesco di guardare concretamente alla possibilità che lo Stretto di Messina ottenga il vincolo di Patrimonio dell’Umanità. E’ quanto ha affermato ieri Vittorio Sgarbi durante il comizio che si è tenuto a Fiumedinisi con Cateno De Luca. Il deputato ritiene che il mare tra Messina e Reggio Calabria sia “un luogo dove tutto è avvenuto nel passato e nel presente”, riportato anche sui libri di storia dell’arte e nei racconti mitologici. “Hanno vincolato le Domoliti, lo hanno fatto anche con le Ande, hanno vincolato il prosecco, facciano lo stesso con lo Stretto di Messina”, sottolinea ancora Sgarbi.

Il critico d’arte è stato un fiume in piena e nel corso della serata ha manifestato il suo chiaro sostegno a Federico Basile e Cateno De Luca, rispettivamente candidati alle comunali a Messina e alle regionali in Sicilia. “Dobbiamo ‘Delucare’ l’Italia e ci sarà un De Luca a Roma, a Venezia, dobbiamo avere sindaci come lui dappertutto. Basta voti ai Cinque Stelle”, ha affermato.