Elezioni, Messina unica città senza exit pool. Tarda anche il dato dell’affluenza: buio sul voto peloritano

13 Giugno 2022 00:43

Elezioni Comunali, Messina resta l’unica città senza exit pool: tarda anche il dato definitivo dell’affluenza

Messina resta al buio: a pochi minuti dall’una di notte, è l’unica città d’Italia tra quelle al voto per le elezioni comunali senza exit pool. E senza neanche il dato dell’affluenza definitiva. L’ultimo dato disponibile è quello dell’affluenza alle urne delle ore 19:00, molto basso: aveva votato soltanto il 39,83%, in netto calo rispetto al 47,34% della stessa ora delle precedenti comunali del 2018. E’ quindi probabile che alla fine l’affluenza elettorale alle comunali messinesi non superi neanche il 50%, ma il dato non è ancora noto.

E’ tutto rinviato, quindi, al pomeriggio di Lunedì 13 Giugno: lo spoglio inizierà alle ore 14:00. Grande l’attesa per capire il risultato dei 5 candidati (Basile, Croce, De Domenico, Sturniolo e Totaro) e delle relative liste.