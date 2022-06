Messina: al Policlinico un seminario con il prof. Claudio Ronco, nefrologo di fama internazionale

8 Giugno 2022 10:09

Al Policlinico, venerdì 10 giugno, alle ore 9, si svolgerà un seminario con il prof. Claudio Ronco, nefrologo di fama internazionale

Il 10 giugno, a partire dalle ore 9, presso l’Aula Magna del Padiglione B1 al Policlinico universitario, nell’ambito delle attività della Scuola di Nefrologia e Dialisi diretta dal prof. Domenico Santoro, si svolgerà un seminario che vedrà protagonista il prof. Claudio Ronco, Ordinario di Nefrologia all’Università di Padova ed uno dei maggiori esperti a livello mondiale di Insufficienza renale acuta, trattamenti sostitutivi della funzione renale e sindrome cardio-renale.

A Vicenza, il prof. Ronco ha fondato “l’International Renal Research Institute of Vicenza” grazie al quale ha portato nella città veneta importanti medici provenienti da tutto il mondo. Ronco, inoltre, per 2 anni ha diretto l’Istituto Ricerca “Renal Research Institute” di New York, poi ancora, è stato docente di Medicina all’Albert Einstein e Dialysis Director at Beth Israel Medical Center New York nel 1999 e nel 2000. E’ tra i più primi nefrologi mondiali in termini di attività scientifica, con un H-index su Scopus di 99.